Азербайджан в январе 2019г увеличил производство тракторов в 2,8 раза

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе 2019 года составило 89 единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Производство автомобилей в январе 2018 года не осуществлялось.

В тоже время в январе текущего года наблюдается рост производства в 2,8 раза - до 188 единиц тракторов различного назначения.

Как сообщалось ранее, производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2018 году увеличилось в 32,4 раза - до 969 единиц. Резкое увеличение производства легковых автомобилей объясняется вводом в эксплуатацию нового автомобильного завода «Азермаш» в Нефтчале. Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось в конце марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5. Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

Стоимость автомобиля «Khazar» LD составляет 18 тыс. манатов, «Khazar» SD – 16 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков