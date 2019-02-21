Азербайджан в январе 2019г увеличил производство тракторов в 2,8 раза

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе 2019 года составило 89 единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Производство автомобилей в январе 2018 года не осуществлялось.
В тоже время в январе текущего года наблюдается рост производства в 2,8 раза - до 188 единиц тракторов различного назначения.
Как сообщалось ранее, производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2018 году увеличилось в 32,4 раза - до 969 единиц. Резкое увеличение производства легковых автомобилей объясняется вводом в эксплуатацию нового автомобильного завода «Азермаш» в Нефтчале. Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось в конце марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5. Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.
Стоимость автомобиля «Khazar» LD составляет 18 тыс. манатов, «Khazar» SD – 16 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»