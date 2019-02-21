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Карабахский конфликт 21.02.2019 15:58

ПВО Азербайджана уничтожили армянский БПЛА в зоне карабахского конфликта

Подразделения ПВО Азербайджана в четверг сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении в зоне карабахского фронта, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Тактический БПЛА «Х-55» был сбит подразделениями ПВО Азербайджана 21 февраля в направлении Агдамского района во время попытки проведения разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии»,- отмечается в сообщении.

В Минобороны назвали разведывательную деятельность армянской стороны в качестве «провокацией, которая была совершена в рамках визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан».

Ф.Исазаде

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Тэги: БПЛА, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]