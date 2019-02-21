ПВО Азербайджана уничтожили армянский БПЛА в зоне карабахского конфликта

Подразделения ПВО Азербайджана в четверг сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении в зоне карабахского фронта, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Тактический БПЛА «Х-55» был сбит подразделениями ПВО Азербайджана 21 февраля в направлении Агдамского района во время попытки проведения разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии»,- отмечается в сообщении.

В Минобороны назвали разведывательную деятельность армянской стороны в качестве «провокацией, которая была совершена в рамках визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан».

Ф.Исазаде