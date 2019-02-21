Диалог без предварительных условий является единственным путем к миру в Афганистане - начальник Генштаба ВС Узбекистана

Узбекистан поддерживает запуск прямых переговоров по миру в Афганистане между ключевыми сторонами конфликта без предварительных условий и угроз применения насилия, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Узбекистана Павел Эргашев.

"Узбекистан убежден, что единственный путь к миру в Афганистане - прямой диалог без предварительных условий между центральным правительством и основными внутриполитическими силами", - сказал П.Эргашев в четверг в Ташкенте на конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии.

"Однако сегодня перспективы урегулирования афганского конфликта остаются неопределенными, напряженность и противостояние в стране продолжают обостряться", - заявил П.Эргашев.

"При этом наблюдаются признаки смещения "очагов нестабильности" на север Афганистана, что обуславливает возрастание угроз безопасности для государств Центральной Азии", - сказал он, отметив, что с афганским урегулированием связано и процветание Центральной Азии.

Также П.Эргашев заявил, что серьезной угрозой остается производство наркотиков, за счет доходов от которого в Афганистане финансируются террористические и преступные группировки.

По его словам, помимо достижения согласия внутри Афганистана, необходимы взаимопонимание и консенсус на региональном уровне, а также общие подходы между внерегиональными игроками.

"Усилия всех вовлеченных в афганский процесс сторон должны не подменять, а взаимно дополнять друг друга", - подчеркнул начальник Генштаба ВС Узбекистана.

Он также отметил, что важным условием стабилизации ситуации в Афганистане, наряду с политическим урегулированием, является вовлечение страны в экономические отношения, главным образом, с государствами Центральной и Южной Азии.

"Мы должны смотреть на Афганистан не как на проблему, а как на стратегическую возможность и новые перспективы взаимовыгодного регионального сотрудничества", - сказал П.Эргашев.

"Мы уверены в том, что общие усилия по вовлечению Афганистана в систему торгово-экономических, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей с соседними странами внесут существенный вклад в процесс нормализации ситуации и возвращения этой страны к мирной жизни", - подчеркнул начальник Генштаба ВС Узбекистана.

По его словам, Узбекистан готов поддержать любые политические и экономические усилия стран Центральной и Южной Азии, направленные на поддержание мира и стабильности в Афганистане.

Конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии впервые проходит в Ташкенте. Встреча посвящена вопросам региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.