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Дальнее зарубежье 21.02.2019 18:43

В Великобритании открывается представительство Императорского православного палестинского общества

Торжественное открытие представительства Императорского православного палестинского общества (ИППО) - старейшей в России общественной организации, осуществляющей содействие паломничеству к святыням православия, состоится в четверг в Кавалерийском и гвардейском клубе на улице Пикадилли в Лондоне.

Главная цель открытия представительства общества в Великобритании - культурно-просветительская деятельность и увековечивание памяти внучки королевы Великобритании Виктории, преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, которая возглавила ИППО после трагической гибели супруга, великого князя Сергия Александровича в 1905 году, сообщил "Интерфаксу" председатель общества Сергей Степашин.

"Наша задача - напомнить британцам об общей истории и общих ценностях, таких, как милосердие, любовь к ближнему, забота, человеколюбие. Примером всех этих качеств, которые надлежит иметь каждому христианину, являлась великая княгиня Елизавета Федоровна - внучка британской королевы Виктории, дочь германского герцога и великая русская княгиня - человек мира и дочь трех великих держав - Великобритании, Германии и России", - сказал собеседник агентства.

"Мы знаем о внимании, которое принц Уэльский Чарльз уделяет теме защиты христиан, подвергающихся сейчас настоящему геноциду на Ближнем Востоке, - одной из основных задач для нашего общества в XXI веке, заложенной в том числе в нашем уставе", - добавил С.Степашин.

Членами ИППО в Великобритании стали представители аристократических кругов, принявшие православие и являющиеся прихожанами Сурожской епархии Русской православной церкви с центром в Лондоне.

"Руководителем представительства стал достойный гражданин Великобритании, англичанин по рождению, но русский по духу, Майкл Уинн-Паркер - известный в стране общественный деятель, бизнесмен, писатель, друг многих членов королевской семьи", - отметил председатель ИППО.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ИППО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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