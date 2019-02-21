В Великобритании открывается представительство Императорского православного палестинского общества

Торжественное открытие представительства Императорского православного палестинского общества (ИППО) - старейшей в России общественной организации, осуществляющей содействие паломничеству к святыням православия, состоится в четверг в Кавалерийском и гвардейском клубе на улице Пикадилли в Лондоне.

Главная цель открытия представительства общества в Великобритании - культурно-просветительская деятельность и увековечивание памяти внучки королевы Великобритании Виктории, преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, которая возглавила ИППО после трагической гибели супруга, великого князя Сергия Александровича в 1905 году, сообщил "Интерфаксу" председатель общества Сергей Степашин.

"Наша задача - напомнить британцам об общей истории и общих ценностях, таких, как милосердие, любовь к ближнему, забота, человеколюбие. Примером всех этих качеств, которые надлежит иметь каждому христианину, являлась великая княгиня Елизавета Федоровна - внучка британской королевы Виктории, дочь германского герцога и великая русская княгиня - человек мира и дочь трех великих держав - Великобритании, Германии и России", - сказал собеседник агентства.

"Мы знаем о внимании, которое принц Уэльский Чарльз уделяет теме защиты христиан, подвергающихся сейчас настоящему геноциду на Ближнем Востоке, - одной из основных задач для нашего общества в XXI веке, заложенной в том числе в нашем уставе", - добавил С.Степашин.

Членами ИППО в Великобритании стали представители аристократических кругов, принявшие православие и являющиеся прихожанами Сурожской епархии Русской православной церкви с центром в Лондоне.

"Руководителем представительства стал достойный гражданин Великобритании, англичанин по рождению, но русский по духу, Майкл Уинн-Паркер - известный в стране общественный деятель, бизнесмен, писатель, друг многих членов королевской семьи", - отметил председатель ИППО.