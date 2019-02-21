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Бизнес и законодательство 21.02.2019 16:08

Азербайджан и Италия подпишут новое соглашение о защите инвестиций

Азербайджан и Италия планируют подписать новое соглашение «О поощрении и взаимной защите инвестиций», сообщает министерство экономики Азербайджана.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с заместителем министра развития экономики Италии Андреа Джиоффи.

«В настоящее время готовится новый проект соглашение «О поощрении и взаимной защите инвестиций» между Азербайджаном и Италией. Кроме того, мы готовим совместный План действий, предусматривающий расширение экономического сотрудничества между двумя странами по различным направлениям», - сказал Ш.Мустафаев.

Министр отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии экономического сотрудничества с Италией в ненефтяной сфере, в частности в энергетике, инфраструктуре, транспорте, ИКТ, туризме, АПК, виноделии.

Ш.Мустфаев также пригласил итальянские компании к созданию совместных предприятий в сфере машиностроения, производства оборудования, бытовой техники, легкой промышленности, фармацевтики.

На встрече также было отмечено, что Италия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. По итогам 2018 года товарооборот между странами составил $6,2 млрд и превысил показатель 2017 года на 10%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИТАЛИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]