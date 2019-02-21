Молдавские пограничники не пустили в страну российскую тележурналистку

Журналистку телеканала "Россия - 1" Ольгу Юрьеву, которая прилетела в Молдавию через Стамбул, вернули в Турцию, сообщила в четверг Пограничная полиция Молдавии.

"Ольга Юрьева прилетела в Молдавию в среду рейсом Стамбул-Кишинев. Цель визита она не смогла объяснить, представилась туристкой. Во время проверки документов было установлено, что цель ее визита не соответствовала заявленной, поэтому было принято решение отказать во въезде на территорию Молдавии. Она вернулась в Стамбул тем же рейсом", - сказала журналистам пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицкая.

Это уже второй за неделю случай отказа российским журналистам во въезде в Молдавию.

19 февраля молдавские пограничники запретили въезд в страну съемочным группам телеканалов НТВ и "Россия-1", который должны были взять интервью в президента Игоря Додона. Они вернулись в Москву в тот же день ближайшим рейсом.

И.Додон потребовал разъяснений от правительства в связи с запретом на въезд в страну российских журналистов.

В четверг президент Молдавии сообщил на своей странице в Facebook, что дал интервью французской газете Le Monde и американскому информационному агентству Associated Press. По его словам, "они получили свободный доступ на территорию страны без каких-либо проблем при пересечении границы".

"Замечу, что я всегда открыт к диалогу с представителями СМИ из любой страны и не приемлю двойных стандартов в отношении журналистов. Я имею в виду то, как поступили со съемочными группами российских федеральных телеканалов, которые тоже хотели записать интервью с президентом страны, но им запретили въезд на территорию Республики Молдова. Это ничем не оправданные действия, которые, как я твердо убежден, после парламентских выборов больше не повторятся", - подчеркнул И.Додон.

Накануне представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с тем, что группам российским журналистов запретили въезд в Молдову.