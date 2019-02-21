Аэропорт Дублина ненадолго приостановил работу из-за беспилотника

Международный аэропорт Дублина в четверг приостановил работу из-за появления беспилотника над летным полем, говорится в сообщении в Twitter аэропорта.

Спустя 15 минут после приостановки работа была возобновлена.

"Полеты в Дублинском аэропорте, где ранее был замечен дрон, возобновились", - говорится в сообщении аэропорта.

В конце прошлого года из-за появления беспилотника была на три дня приостановлена работа аэропорта Гатвик в Великобритании. В начале этого года на час остановилась работа лондонского аэропорта Хитроу также из-за беспилотника.