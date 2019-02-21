Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9295 RUR   0.0259 GBR   2.2177 TRY   0.3194

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.92 0.83 Brent 67.08 0.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев

Туризм 21.02.2019 16:23

Азербайджан в топ-3 лучших стран для экскурсионного отдыха в СНГ

Азербайджан вошел в тройку лучших экскурсионных направлений отдыха российских туристов в странах СНГ во Всемирный день экскурсовода (гида), 21 февраля, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

«Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Армения вошли в пятерку лучших стран для экскурсионного отдыха российских туристов в СНГ. За Беларусь отдали 27% голосов, Казахстан - 22%, Азербайджан - 16%, Узбекистан - 12% и за Армению - 9% голосов», - говорится в сообщении.

По данным ТурСтат, экскурсионный туризм в странах СНГ, включающий культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами-экскурсоводами в туристических поездках, составляет более 3 млн поездок и туров в год.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СНГ, ТУРИЗМ, ЭКСКУРСИИ


Похожие новости


Баку в топ-5 самых романтичных городов СНГ Баку опередил Ереван в списке наиболее популярных городов СНГ для туризма осенью 2017 года Граждане Азербайджана совершили в I квартале более 180 тыс. турпоездок в Россию Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов Шахдаг - в топ-3 курортов СНГ для активного отдыха летом Каспийские курорты Азербайджана входят в первую пятерку самых популярных направлений летнего отдыха в СНГ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]