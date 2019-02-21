Азербайджан в топ-3 лучших стран для экскурсионного отдыха в СНГ

Азербайджан вошел в тройку лучших экскурсионных направлений отдыха российских туристов в странах СНГ во Всемирный день экскурсовода (гида), 21 февраля, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

«Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Армения вошли в пятерку лучших стран для экскурсионного отдыха российских туристов в СНГ. За Беларусь отдали 27% голосов, Казахстан - 22%, Азербайджан - 16%, Узбекистан - 12% и за Армению - 9% голосов», - говорится в сообщении.

По данным ТурСтат, экскурсионный туризм в странах СНГ, включающий культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами-экскурсоводами в туристических поездках, составляет более 3 млн поездок и туров в год.

Р.Бабаев