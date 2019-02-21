Главный переговорщик ЕС по Brexit проводит встречи с британскими политиками

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье встречается в четверг в Брюсселе с представителями властей и оппозиции Великобритании, объявил на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Главный переговорщик комиссии по статье 50 (договора о Европейском союзе - ИФ) Мишель Барнье встретится с руководителем оппозиционной Лейбористской партии господином Джереми Корбином (...) по его просьбе", - сказал представитель Еврокомиссии.
По данным М.Схинаса, после этого М.Барнье встретится с министром по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивеном Баркли и генеральным прокурором Англии и Уэльса Джеффри Коксом.
"Эти встречи следуют за вчерашним совещанием председателя (Еврокомиссии Жана-Клода - ИФ) Юнкера и госпожи (премьер-министра Великобритании Терезы - ИФ) Мэй, как вы могли видеть из их совместного заявления, опубликованного вчера вечером сразу после встречи", - добавил представитель ЕК.
Накануне Ж.-К.Юнкер и Т.Мэй обнародовали совместное заявление, где "согласились с тем, что переговоры были конструктивными, и настоятельно призвали свои соответствующие (переговорные - ИФ) команды продолжить изучение вариантов в позитивном духе".
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