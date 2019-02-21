Путин распорядился продлить до 2024 года срок выполнения концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 2024 года срок реализации концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Поручение дано по итогам президентского совета по правам человека, состоявшегося 11 декабря 2018 года. Перечень поручений размещен на сайте Кремля.
Решение о продлении действия концепции должно быть принято правительством до 1 апреля текущего года.
Концепция госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий была утверждена правительством в 2015 году. Срок ее реализации истекает в 2019 году.
Глава СПЧ Михаил Федотов в декабре 2018 года на встрече членов совета с президентом попросил продлить действие этого документа, подчеркнув, что "дел еще очень и очень много".
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