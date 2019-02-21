Лавров пока не видит условий для возвращения отношений России и ЕС в нормальное русло

Между РФ и Евросоюзом нет объективных причин для дальнейшей деградации отношений, но нет пока и условий для возвращения нормальности в двусторонних отношениях, заявил в четверг в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса, С.Лавров отметил, что контакты между Россией и ЕС носят позитивный характер и "подтверждают, что объективных причин для дальнейшей деградации отношений нет, хотя пока, надо признаться, нет и условий для того, чтобы вернуться к нормальности в отношениях между Россией и Евросоюзом".

Российский министр отметил, что "мы наблюдаем оживление политического диалога" между РФ и ЕС.

"Продолжается взаимодействие по ряду отраслевых вопросов и продвигаются контакты в научно-технологической, культурной сфере, диалог по миграции, по контртерроризму", - констатировал глава МИД РФ.