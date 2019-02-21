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СНГ 21.02.2019 19:50

Лавров пока не видит условий для возвращения отношений России и ЕС в нормальное русло

Между РФ и Евросоюзом нет объективных причин для дальнейшей деградации отношений, но нет пока и условий для возвращения нормальности в двусторонних отношениях, заявил в четверг в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса, С.Лавров отметил, что контакты между Россией и ЕС носят позитивный характер и "подтверждают, что объективных причин для дальнейшей деградации отношений нет, хотя пока, надо признаться, нет и условий для того, чтобы вернуться к нормальности в отношениях между Россией и Евросоюзом".

Российский министр отметил, что "мы наблюдаем оживление политического диалога" между РФ и ЕС.

"Продолжается взаимодействие по ряду отраслевых вопросов и продвигаются контакты в научно-технологической, культурной сфере, диалог по миграции, по контртерроризму", - констатировал глава МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЕС, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]