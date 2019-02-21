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Регион 21.02.2019 16:50

Иранцы на учениях в Ормузском проливе отработают ответ на возможное нападение на Иран, предполагает эксперт

Военные маневры Ирана, начинающиеся в пятницу в зоне Ормузского пролива, станут сигналом союзникам Вашингтона о готовности Тегерана атаковать территории потенциального противника, считает директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

"Безусловно, иранцы отработают на этих учениях наихудший для себя сценарий - нападение на Иран. В этой связи следует ожидать, что на учениях будут отработаны удары как по территории потенциального противника, так и стран, предоставляющих коридоры для боевой авиации, отправленной для атаки на иранскую военную и иную инфраструктуру", - заявил Р.Сафаров в четверг "Интерфаксу".

Он напомнил, что "с одной стороны, эти крупномасштабные учения проводятся ежегодно". Вместе с тем, по его словам, "на сей раз они пройдут в условиях резкого обострения обстановки вокруг Ирана, в том числе с учетом недавней попытки США сформировать международную антииранскую коалицию".

"Один из факторов, который, безусловно, учтут на предстоящих учениях, связан с активным давлением на Тегеран со стороны Вашингтона, откуда периодически на довольно высоком уровне звучат заявления о необходимости военной кампании против Ирана", - заявил Р.Сафаров.

По оценке эксперта, среди потенциальных мер реагирования на случай конфликта Иран рассматривает блокирование судоходства в зоне Ормузского пролива, через который проходит около трети мировых морских перевозок нефти.

"Совершенно очевидно, что Иран способен перекрыть Ормузский пролив. Экономическую блокаду со стороны Запада в Тегеране воспринимают, как фактическое ведение войны. Таким образом, перекрытие пролива могло бы стать достаточно жесткой формой ответа на случай вооруженного конфликта", - сказал собеседник агентства.

По оценке Р.Сафарова, на предстоящих учениях следует ожидать испытаний новых вооружений, поступивших в иранские ВМС.

"В последнее время в вооруженные силы Ирана, включая ВМС, поступает новая военная техника, которая, безусловно, будет апробирована на предстоящих маневрах. По предварительным оценкам, у иранцев есть серьезные достижения в области ракетных технологий, предназначенных для военно-морского применения, и способных решающим образом повлиять на исход вооруженных конфликтов с рядом потенциальных противников из стран региона", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ежегодные Иранские военные учения под названием "Велаят-97" начнутся в пятницу и продлятся три дня. В учениях примут участие корабли, вертолеты и разведывательные самолеты, также будут проводиться пуски ракет с кораблей.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, УЧЕНИЯ, ЭКСПЕРТ


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