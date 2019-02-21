Украина в 2018г закупила ядерное топливо на $523 млн

Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо на общую сумму $523 млн 151,4 тыс.
По данным Государственной службы статистики (Госстат), в прошлом году для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $374 млн 621,2 тыс., шведского производства - на $148 млн 530,2 тыс.
Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива у российской компании "ТВЭЛ" в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) - 28,4%.
Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.
"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
Объединение ветеранов Афганистана в Азербайджане получит 1 млн манатов на укрепление МТБ
Президент Азербайджана повысил пенсии семьям воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане
Президент Азербайджана утвердил отказ от двойного налогообложения с Туркменистаном
Азербайджан в топ-3 лучших стран для экскурсионного отдыха в СНГ
Американский астронавт Кристина Кук обещает устроить сеанс йоги для экипажа МКС
Азербайджанские таможенники предотвратили транзит около 30 кг героина из Ирана в Украину
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
В Великобритании открывается представительство Императорского православного палестинского общества
Диалог без предварительных условий является единственным путем к миру в Афганистане - начальник Генштаба ВС Узбекистана
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
Все владельцы карт Банка Республика имеют возможность заработать бонусы
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»