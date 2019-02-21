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ТЭК 21.02.2019 16:51

Украина в 2018г закупила ядерное топливо на $523 млн

Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо на общую сумму $523 млн 151,4 тыс.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), в прошлом году для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $374 млн 621,2 тыс., шведского производства - на $148 млн 530,2 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива у российской компании "ТВЭЛ" в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) - 28,4%.

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Тэги: УКРАИНА, АЭС, ТОПЛИВО, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]