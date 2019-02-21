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СНГ 21.02.2019 20:03

Назарбаев планирует направить "немалые средства" на усиление соцподдержки в Казахстане - заявление

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что намерен направить немалые средства из бюджета и национального фонда страны на усиление социальной поддержки населения, новое правительство страны в первую очередь займется стимулированием экономики и повышением уровня жизни граждан.

"Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач. На ближайшем съезде партии "Нур Отан" я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда", - говорится в заявлении Н.Назарбаева, опубликованного на сайте президента в четверг.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОЦПОДДЕРЖКА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]