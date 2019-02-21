Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что намерен направить немалые средства из бюджета и национального фонда страны на усиление социальной поддержки населения, новое правительство страны в первую очередь займется стимулированием экономики и повышением уровня жизни граждан.
"Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач. На ближайшем съезде партии "Нур Отан" я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда", - говорится в заявлении Н.Назарбаева, опубликованного на сайте президента в четверг.
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