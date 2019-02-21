Лидеры правой оппозиции в Молдавии заявляют, что стали жертвами отравления ртутью

Лидеры проевропейской оппозиции в Молдавии, сопредседатели правого блока "ACUM" ("Сейчас") Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили перед парламентскими выборами, что их пытались отравить ртутью.
М.Санду сообщила в четверг журналистам в Кишиневе, что "некоторое время испытывала проблемы со здоровьем, а в ходе медицинского обследования врачи обнаружили высокое содержание тяжелых металлов в крови". По ее словам, тот же самый диагноз поставили и А.Нэстасе.
"После повторного тестирования врачи сообщили о повышении содержания металлов в крови. Врачи сообщили, что это неестественный процесс, то есть, возможно внешнее вмешательство. Возникают подозрения о том, что нас пытались отравить. На фоне отношения нынешней власти к тем, кто, по их мнению, представляет опасность, к этому прецеденту надо отнестись серьезно", - сказала она.
В свою очередь А.Нэстасе отметил, что "эта власть хочет физической смерти лидеров оппозиции".
"Мы превратились в мишень для подлых нападок со стороны режима. Сейчас они подвергли наши жизни опасности - использовали ртуть. И если не избавиться от этой преступной власти, может дойти и до огнестрельного оружия", - сказал лидер оппозиции.
В ходе пресс-конференции, все кандидаты в депутаты от правой оппозиции подписали "Обязательство перед народом". Тем самым они официально пообещали "не участвовать в создании правящей коалиции с Демократической партией, Партией социалистов, партией "Шор", "Нашей партией" и любой другой олигархической, антиевропейской силой, прошедшей в парламент".
Более того, обязательство означает "отказ от сотрудничества с группами Плахотнюка, Додона, Шора, которые несут ответственность за узурпацию власти и захват государства".
Подписанты решили "во имя свободы, демократии и развития Молдовы принимать все решения лишь на основе национальных интересов и политических приоритетов блока".
В случае нарушения данного "обязательства перед народом" избранный в парламент депутат должен "должен сложить депутатский мандат".
Проевропейский блок ACUM является главной оппозиционной силой по отношению к действующей власти. В его состав входят Партия "Действие и солидарность" и "Платформа DA". Согласно всем опросам, блок ACUM имеет шансы набрать от 20% до 30% голосов избирателей на парламентских выборах в воскресенье. Он занимает второе место в предпочтениях электората, после пропрезидентской Партии социалистов, которая может набрать около 40%. Эти две партии значительно опережают правящую Демократическую партию.
Нетаньяху планирует встретиться с Путиным в Москве 27 февраля - посольство Израиля в РФ
Объединение ветеранов Афганистана в Азербайджане получит 1 млн манатов на укрепление МТБ
Президент Азербайджана повысил пенсии семьям воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане
Выходец из Chevron назначен первым замглавы Каспийского трубопроводного консорциума
Безопасность авиаперевозок в мире в 2018г немного снизилась - IATA
Саудовская Аравия в декабре сократила экспорт и добычу нефти - JODI
Автобус столкнулся с легковушкой в Азербайджане, пострадали более 30 человек
Азербайджан в топ-3 лучших стран для экскурсионного отдыха в СНГ
Американский астронавт Кристина Кук обещает устроить сеанс йоги для экипажа МКС
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
Все владельцы карт Банка Республика имеют возможность заработать бонусы
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»