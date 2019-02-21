Лидеры правой оппозиции в Молдавии заявляют, что стали жертвами отравления ртутью

Лидеры проевропейской оппозиции в Молдавии, сопредседатели правого блока "ACUM" ("Сейчас") Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили перед парламентскими выборами, что их пытались отравить ртутью.

М.Санду сообщила в четверг журналистам в Кишиневе, что "некоторое время испытывала проблемы со здоровьем, а в ходе медицинского обследования врачи обнаружили высокое содержание тяжелых металлов в крови". По ее словам, тот же самый диагноз поставили и А.Нэстасе.

"После повторного тестирования врачи сообщили о повышении содержания металлов в крови. Врачи сообщили, что это неестественный процесс, то есть, возможно внешнее вмешательство. Возникают подозрения о том, что нас пытались отравить. На фоне отношения нынешней власти к тем, кто, по их мнению, представляет опасность, к этому прецеденту надо отнестись серьезно", - сказала она.

В свою очередь А.Нэстасе отметил, что "эта власть хочет физической смерти лидеров оппозиции".

"Мы превратились в мишень для подлых нападок со стороны режима. Сейчас они подвергли наши жизни опасности - использовали ртуть. И если не избавиться от этой преступной власти, может дойти и до огнестрельного оружия", - сказал лидер оппозиции.

В ходе пресс-конференции, все кандидаты в депутаты от правой оппозиции подписали "Обязательство перед народом". Тем самым они официально пообещали "не участвовать в создании правящей коалиции с Демократической партией, Партией социалистов, партией "Шор", "Нашей партией" и любой другой олигархической, антиевропейской силой, прошедшей в парламент".

Более того, обязательство означает "отказ от сотрудничества с группами Плахотнюка, Додона, Шора, которые несут ответственность за узурпацию власти и захват государства".

Подписанты решили "во имя свободы, демократии и развития Молдовы принимать все решения лишь на основе национальных интересов и политических приоритетов блока".

В случае нарушения данного "обязательства перед народом" избранный в парламент депутат должен "должен сложить депутатский мандат".

Проевропейский блок ACUM является главной оппозиционной силой по отношению к действующей власти. В его состав входят Партия "Действие и солидарность" и "Платформа DA". Согласно всем опросам, блок ACUM имеет шансы набрать от 20% до 30% голосов избирателей на парламентских выборах в воскресенье. Он занимает второе место в предпочтениях электората, после пропрезидентской Партии социалистов, которая может набрать около 40%. Эти две партии значительно опережают правящую Демократическую партию.