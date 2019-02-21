Власти Китая намерены увеличить закупки сельскохозяйственной продукции в США на $30 млрд - источники

Правительство Китая планирует предложить Вашингтону повысить импорт сельскохозяйственной продукции из США на $30 млрд в год в рамках возможного торгового соглашения, которое обсуждается представителями двух стран, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, предложение увеличить закупки, которое коснется в том числе соя-бобов, кукурузы и пшеницы, может быть внесено в меморандум о намерениях, который обсуждается в ходе переговоров.

Кроме того, на переговорах планируется обсудить отмену антидемпинговых пошлин на сухую барду, побочный продукт производства этилового спирта из кукурузы, который используется в качестве фуража, говорят источники.

Власти КНР неоднократно предлагали повысить закупки американской сельскохозяйственной продукции и энергоносителей для сокращения своего профицита во внешней торговле с США. После объявления о заморозке повышения пошлин в прошлом декабре страна возобновила импорт из Штатов ряда продуктов, включая соя-бобы, приостановленный ранее из-за эскалации торгового конфликта.

В 2017 году Китай импортировал из США продукты сельскохозяйственного сектора на сумму $24,2 млрд, причем 60% этой суммы пришлось на масличные культуры. В прошлом году показатель упал на треть, до $16 млрд из-за введения Китаем ответных пошлин на ввоз такой продукции в размере 25%.

Вашингтон и Пекин договорились не повышать взаимные пошлины до 1 марта. Если к этому времени странам не удастся достичь соглашения, президент США Дональд Трамп пообещал повысить с 10% до 25% пошлины на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд в год.