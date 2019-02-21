Самолет-разведчик Су-24МР ВВС Алжира потерпел крушение, оба пилота погибли - СМИ

Самолет - разведчик Су-24МР ВВС Алжира разбился накануне в провинции Тиарет при выполнении планового полета, сообщает в четверг специализированный сайт menadefense.net.
"Самолет с бортовым номером KG-93 упал на сельскохозяйственную территорию", - говорится в сообщении. В катастрофе погибли два пилота.
Министерство национальной обороны Алжира со своей стороны также сообщило о потере самолета Су-24. В его сообщении речь идет о фронтовом бомбардировщике Су-24. Ведомство подтверждает гибель двух офицеров.
В сообщении специализированного сайта отмечается, что, исходя из специфики разведывательного самолета, на его борту не было оружия.
У комиссии по расследованию трагедии есть две версии. Одна из них связана с отказом одного или двух двигателей самолета, что не позволило пилотам катапультироваться. Вторая - с человеческим фактором в условиях вечернего времени.
Известно, что в октябре 2014 года разбился фронтовой бомбардировщик Су-24МК2 ВВС Алжира.
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