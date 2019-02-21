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Дальнее зарубежье 21.02.2019 17:18

Самолет-разведчик Су-24МР ВВС Алжира потерпел крушение, оба пилота погибли - СМИ

Самолет - разведчик Су-24МР ВВС Алжира разбился накануне в провинции Тиарет при выполнении планового полета, сообщает в четверг специализированный сайт menadefense.net.

"Самолет с бортовым номером KG-93 упал на сельскохозяйственную территорию", - говорится в сообщении. В катастрофе погибли два пилота.

Министерство национальной обороны Алжира со своей стороны также сообщило о потере самолета Су-24. В его сообщении речь идет о фронтовом бомбардировщике Су-24. Ведомство подтверждает гибель двух офицеров.

В сообщении специализированного сайта отмечается, что, исходя из специфики разведывательного самолета, на его борту не было оружия.

У комиссии по расследованию трагедии есть две версии. Одна из них связана с отказом одного или двух двигателей самолета, что не позволило пилотам катапультироваться. Вторая - с человеческим фактором в условиях вечернего времени.

Известно, что в октябре 2014 года разбился фронтовой бомбардировщик Су-24МК2 ВВС Алжира.

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Тэги: АЛЖИР, САМОЛЕТ, КАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]