Назарбаев обвинил правительство Казахстана в использовании бюджетных средств не по назначению: за этим будет установлен контроль

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что имеющиеся у правительства страны средства тратятся не по назначению.

"Средства, которые имеются у правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль", - говорится в заявлении Н.Назарбаева, опубликованном на сайте главы государства в четверг.

"Подробнее по всем направлениям будет сказано на съезде партии "Нур Отан", - говорится в заявлении.

В четверг глава государства объявил о необходимости отставки нынешнего правительства под руководством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

Съезд казахстанской партии власти "Нур Отан" ("Свет отечества") пройдет 27 февраля.