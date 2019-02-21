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СНГ 21.02.2019 17:20

Назарбаев обвинил правительство Казахстана в использовании бюджетных средств не по назначению: за этим будет установлен контроль

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что имеющиеся у правительства страны средства тратятся не по назначению.

"Средства, которые имеются у правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль", - говорится в заявлении Н.Назарбаева, опубликованном на сайте главы государства в четверг.

"Подробнее по всем направлениям будет сказано на съезде партии "Нур Отан", - говорится в заявлении.

В четверг глава государства объявил о необходимости отставки нынешнего правительства под руководством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

Съезд казахстанской партии власти "Нур Отан" ("Свет отечества") пройдет 27 февраля.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]