Союз Токио с Вашингтоном затрудняет вывод российско-японских отношений на качественно новый уровень - Лавров

Россия готова вывести отношения с Японией на качественно новый уровень, однако Токио отдаёт предпочтение союзу с Вашингтоном по ряду вопросов, включая сферу безопасности, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Договорённость президента (Владимира) Путина и премьер-министра (Синдзо) Абэ заключается в том, что нам важно выводить наши отношения на качественно новый уровень, это приоритет номер один. И в экономике, и в политике, и в сфере безопасности, где у нас немало проблем", - сказал министр на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса в России.

С.Лавров отметил, что приоритет для Японии в сфере безопасности - военный союз с США, "а США объявили Россию главным противником, если не врагом".

"Это однозначно создаёт сложности в выводе отношений на качественно новый уровень", - подчеркнул министр.