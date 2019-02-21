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Дальнее зарубежье 21.02.2019 20:27

Союз Токио с Вашингтоном затрудняет вывод российско-японских отношений на качественно новый уровень - Лавров

Россия готова вывести отношения с Японией на качественно новый уровень, однако Токио отдаёт предпочтение союзу с Вашингтоном по ряду вопросов, включая сферу безопасности, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Договорённость президента (Владимира) Путина и премьер-министра (Синдзо) Абэ заключается в том, что нам важно выводить наши отношения на качественно новый уровень, это приоритет номер один. И в экономике, и в политике, и в сфере безопасности, где у нас немало проблем", - сказал министр на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса в России.

С.Лавров отметил, что приоритет для Японии в сфере безопасности - военный союз с США, "а США объявили Россию главным противником, если не врагом".

"Это однозначно создаёт сложности в выводе отношений на качественно новый уровень", - подчеркнул министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЯПОНИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]