Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9295 RUR   0.0259 GBR   2.2177 TRY   0.3194

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.92 0.83 Brent 67.08 0.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев

Транспорт и связь 21.02.2019 17:46

Безопасность авиаперевозок в мире в 2018г немного снизилась - IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала статистику безопасности коммерческих авиаперевозок в 2018 году: данные свидетельствуют о небольшом увеличении числа несчастных случаев по сравнению с 2017 годом.

По данным IATA, коэффициент всех несчастных случаев, измеряемый в авариях на 1 млн рейсов, составил в прошлом году 1,35, что эквивалентно одной аварии на каждые 740 тыс. рейсов. Это лучше по сравнению с показателем 1,79 за предыдущий 5-летний период (2013-2017 гг.), но хуже по сравнению с рекордным показателем 2017 года - 1,11.

Коэффициент крупных авиационных происшествий (измеряется в попавших в катастрофу самолетах, не подлежащих восстановлению, на 1 млн полетов) составил 0,19 - это соответствует одной крупной аварии на каждые 5,4 млн полетов. С одной стороны, это лучше показателя 2013-2017 гг. (0,29), но не так хорошо, как в 2017 году, когда показатель был на уровне 0,12.

Всего, по данным IATA, в прошлом году произошло 11 несчастных случаев со смертельным исходом, погибли 523 пассажира и члена экипажа. В 2017 году в отрасли произошло шесть несчастных случаев со смертельным исходом и 19 жертвами, что было рекордно низким показателем. Кроме того, одна авария в 2017 году привела к гибели 35 человек на земле.

"В прошлом году около 4,3 млрд пассажиров благополучно воспользовались 46,1 млн рейсов. 2018 год не был экстраординарным годом, как предыдущий, тем не менее, полет безопасен, и данные говорят нам, что он становится безопаснее", - заявил глава IATA Александр де Жуниак, процитированный в сообщении ассоциации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, АВИАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Прошедший год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации - предварительные данные ASN Число смертей в авиакатастрофах в 2016г выросло вдвое при снижении количества происшествий - IATA Уходящий год может стать самым безопасным для мировой авиации за всю современную историю

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]