Безопасность авиаперевозок в мире в 2018г немного снизилась - IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала статистику безопасности коммерческих авиаперевозок в 2018 году: данные свидетельствуют о небольшом увеличении числа несчастных случаев по сравнению с 2017 годом.
По данным IATA, коэффициент всех несчастных случаев, измеряемый в авариях на 1 млн рейсов, составил в прошлом году 1,35, что эквивалентно одной аварии на каждые 740 тыс. рейсов. Это лучше по сравнению с показателем 1,79 за предыдущий 5-летний период (2013-2017 гг.), но хуже по сравнению с рекордным показателем 2017 года - 1,11.
Коэффициент крупных авиационных происшествий (измеряется в попавших в катастрофу самолетах, не подлежащих восстановлению, на 1 млн полетов) составил 0,19 - это соответствует одной крупной аварии на каждые 5,4 млн полетов. С одной стороны, это лучше показателя 2013-2017 гг. (0,29), но не так хорошо, как в 2017 году, когда показатель был на уровне 0,12.
Всего, по данным IATA, в прошлом году произошло 11 несчастных случаев со смертельным исходом, погибли 523 пассажира и члена экипажа. В 2017 году в отрасли произошло шесть несчастных случаев со смертельным исходом и 19 жертвами, что было рекордно низким показателем. Кроме того, одна авария в 2017 году привела к гибели 35 человек на земле.
"В прошлом году около 4,3 млрд пассажиров благополучно воспользовались 46,1 млн рейсов. 2018 год не был экстраординарным годом, как предыдущий, тем не менее, полет безопасен, и данные говорят нам, что он становится безопаснее", - заявил глава IATA Александр де Жуниак, процитированный в сообщении ассоциации.
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