Меркель заявила о поддержке Юнкера в его споре с Венгрией по вопросу миграции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг журналистам, что она поддерживает председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в конфликте с властями Венгрии вокруг миграционной проблемы.

"Я полностью солидарна с Жан-Клодом Юнкером, и мы ясно дадим это понять в наших переговорах с Венгрией", - цитируют западные СМИ слова А.Меркель.

СМИ отмечают, что в минувший вторник власти Венгрии развернули медийную кампанию против Ж.-К.Юнкера и американского финансиста Джорджа Сороса, которых Будапешт обвиняет в потворстве нелегальной иммиграции.

Ранее венгерский премьер Венгрии Виктор Орбан утверждал, что Дж.Сорос - выходец из республики - стремится подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные финансистом неправительственные организации.

Тем временем, отмечают СМИ, недавние обвинения Будапешта в адрес Ж.-К. Юнкера и Брюсселя привели к призывам исключить партию В.Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" из общеевпропейской "Европейской народной партии" - крупнейшей фракции Европарламента.

В частности, недовольные потребовали соответствующих действий от председателя "Европейской народной партии" Манфреда Вебера.