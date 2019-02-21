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Дальнее зарубежье 21.02.2019 20:41

Меркель заявила о поддержке Юнкера в его споре с Венгрией по вопросу миграции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг журналистам, что она поддерживает председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в конфликте с властями Венгрии вокруг миграционной проблемы.

"Я полностью солидарна с Жан-Клодом Юнкером, и мы ясно дадим это понять в наших переговорах с Венгрией", - цитируют западные СМИ слова А.Меркель.

СМИ отмечают, что в минувший вторник власти Венгрии развернули медийную кампанию против Ж.-К.Юнкера и американского финансиста Джорджа Сороса, которых Будапешт обвиняет в потворстве нелегальной иммиграции.

Ранее венгерский премьер Венгрии Виктор Орбан утверждал, что Дж.Сорос - выходец из республики - стремится подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные финансистом неправительственные организации.

Тем временем, отмечают СМИ, недавние обвинения Будапешта в адрес Ж.-К. Юнкера и Брюсселя привели к призывам исключить партию В.Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" из общеевпропейской "Европейской народной партии" - крупнейшей фракции Европарламента.

В частности, недовольные потребовали соответствующих действий от председателя "Европейской народной партии" Манфреда Вебера.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕВРОКОМИССИЯ, ВЕНГРИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]