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Внутренняя политика 21.02.2019 17:49

Президент Азербайджана повысил пенсии семьям воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных президентских пенсий семьям воинов-интернационалистов, погибших, пропавших без вести и объявленных погибшими решением суда, выполняя свой долг в составе советских войск в Афганистане.

Текст указа опубликован в четверг на сайте главы государства.

Согласно указу с 1 марта 2019 года ежемесячная президентская пенсия этой категории людей повешена с 220 до 300 манатов.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВОИНЫ/ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, ПЕНСИИ, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]