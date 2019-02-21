Президент Азербайджана повысил пенсии семьям воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных президентских пенсий семьям воинов-интернационалистов, погибших, пропавших без вести и объявленных погибшими решением суда, выполняя свой долг в составе советских войск в Афганистане.

Текст указа опубликован в четверг на сайте главы государства.

Согласно указу с 1 марта 2019 года ежемесячная президентская пенсия этой категории людей повешена с 220 до 300 манатов.