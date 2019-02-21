Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана, врио премьера стал бывший первый замглавы кабинета Мамин

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг подписал указ об отставке правительства страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича", - говорится в указе.

Согласно документу, членам нынешнего правительства будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Указ вводится в действие со дня подписания.

До этого назначения А.Мамин занимал пост первого заместителя премьер-министра.

Ранее в четверг Н.Назарбаев объявил о необходимости отставки нынешнего правительства под руководством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

"Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны (...). Считаю, что правительство должно уйти в отставку", - говорилось в заявлении Н.Назарбаева, опубликованном на сайте главы государства.

"Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач", - сказал президент.

"Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. Но правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет", - говорится в заявлении.

По словам президента, недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей глав администраций и министров.

"Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена правительства и каждого акима. Два года назад мы провели конституционную реформу, и правительство вместе с акимами получили все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и отвечать за это", - сказал он.