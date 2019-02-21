Объединение ветеранов Афганистана в Азербайджане получит 1 млн манатов на укрепление МТБ

Президент Ильхам Алиев распорядился о выделении Азербайджанскому общественному объединению ветеранов Афганистана (АООВА) из госбюджета 1 млн манатов.
Средства будут направлены на меры по укреплению материально-технической базы АООВА, в том числе усовершенствование деятельности, решение текущих проблем и проведение предусмотренных мероприятий объединения.
Средства будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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