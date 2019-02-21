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Внутренняя политика 21.02.2019 18:20

Объединение ветеранов Афганистана в Азербайджане получит 1 млн манатов на укрепление МТБ

Президент Ильхам Алиев распорядился о выделении Азербайджанскому общественному объединению ветеранов Афганистана (АООВА) из госбюджета 1 млн манатов.

Средства будут направлены на меры по укреплению материально-технической базы АООВА, в том числе усовершенствование деятельности, решение текущих проблем и проведение предусмотренных мероприятий объединения.

Средства будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, ВЕТЕРАНЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]