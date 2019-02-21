Объединение ветеранов Афганистана в Азербайджане получит 1 млн манатов на укрепление МТБ

Президент Ильхам Алиев распорядился о выделении Азербайджанскому общественному объединению ветеранов Афганистана (АООВА) из госбюджета 1 млн манатов.

Средства будут направлены на меры по укреплению материально-технической базы АООВА, в том числе усовершенствование деятельности, решение текущих проблем и проведение предусмотренных мероприятий объединения.

Средства будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде