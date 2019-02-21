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Очередной раунд американо-китайских торговых переговоров стартовал в Вашингтоне

Переговоры США и КНР по урегулированию торговых разногласий возобновились в четверг в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS.

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, а с американской стороны в переговорах принимают участие глава Минфина Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Американские официальные лица перед началом переговоров отказались отвечать на вопросы журналистов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях между двумя странами продвигаются успешно.

Председатель КНР Си Цзиньпин также заявлял о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов.

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекин принял ответные меры в том же объеме.

С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года. На встрече Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают повышение пошлин.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. То есть, если этого не произойдет до 1 марта, то будут применены 25%-ные пошлины.

На прошлой неделе СМИ сообщали о том, что Д.Трамп рассматривает возможность отложить этот момент еще на 60 дней. На встрече с журналистами в Белом доме он подтвердил возможность переноса срока повышения пошлин.

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Пекин и Вашингтон намерены подписать соглашение самого общего характера в форме протокола о намерениях. Потом этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую будут обсуждать при личной встрече Д.Трамп и Си Цзиньпин.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]