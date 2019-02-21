Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9295 RUR   0.0259 GBR   2.2177 TRY   0.3194

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.92 0.83 Brent 67.08 0.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев

Дальнее зарубежье 21.02.2019 21:39

Самолет с 50 тонн гуманитарной помощи для венесуэльцев вылетел из Майами на остров Кюрасао - Гуайдо

Из Майами (штат Флорида, США) на остров Кюрасао в четверг вылетел самолет с очередной партией гуманитарной помощи, сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"В пути еще больше помощи! Только что из Майами в сторону Кюрасао вылетел самолет с 50 тоннами гуманитарной помощи от наших венесуэльских братьев в Майами", - написал он на своей страничке в Twitter.

Накануне венесуэльской армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов - Аруба, Бонайре и Кюрасао.

Сам Х.Гуайдо в автомотокараване сейчас направляется на границу с Колумбией, где в приграничном городе Кукута складирована помощь, поступившая для Венесуэлы преимущественно из США. Х.Гуайдо заявлял ранее, что датой начала поставок гуманитарной помощи объявлено 23 февраля.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает против поставок американской помощи, приграничные с Колумбией районы блокированы воинскими подразделениями и силами безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ГУМПОМОЩЬ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Трамп призвал армию Венесуэлы поддержать оппозицию, предупредив, что в противном случае военные могут лишиться всего Мадуро называет США империей и советует забыть о дипломатии канонерок США и Колумбия призывают признать лидера венесуэльской оппозиции президентом для стабильности в регионе - Белый дом Мадуро обвинил нынешнее руководство США в расизме Мадуро подписал письмо Трампу Total перенесет управление деятельностью в Венесуэле из Хьюстона в Европу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]