При теракте на востоке Сирии погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в восточной части Сирии, сообщает в четверг иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

По данным телеканала, на воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли, в частности, работники, связанные с нефтепереработкой.

Ни одна группировка пока не взяла ответственность за этот теракт.