При теракте на востоке Сирии погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в восточной части Сирии, сообщает в четверг иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".
По данным телеканала, на воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли, в частности, работники, связанные с нефтепереработкой.
Ни одна группировка пока не взяла ответственность за этот теракт.
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