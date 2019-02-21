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Дальнее зарубежье 21.02.2019 21:58

При теракте на востоке Сирии погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в восточной части Сирии, сообщает в четверг иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

По данным телеканала, на воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли, в частности, работники, связанные с нефтепереработкой.

Ни одна группировка пока не взяла ответственность за этот теракт.

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Тэги: СИРИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]