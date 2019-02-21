В ЕС сомневаются в справедливости суда над представителями оппозиции в Турции

Объявленные 20 февраля в Турции обвинительные заключения в отношении 16 подсудимых, в том числе общественного деятеля Османа Кавалу, поднимают вопросы относительно соответствия турецкой судебной системы международным и европейским стандартам, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Использование протестов 2013 года в парке Гези для применения пожизненного заключения не заслуживает доверия, создает атмосферу страха и препятствует проведению мирных собраний", - сказано в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.

В документе говорится, что систематические задержания с недостаточными доказательствами и уголовное преследование людей, осуществляющих свои основополагающие права на свободу выражения мнений и на собрания, "вызывают серьезные сомнения в отношении того, соблюдает ли судебный процесс в Турции принцип презумпции невиновности и права на справедливый суд".

"Более того, осуждение журналистов газеты Cumhuriyet 18 февраля противоречит принципам свободы выражения мнений и свободы СМИ - краеугольным камням любого демократического общества", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

В Брюсселе указывают на то, что Турция, подписавшая Европейскую конвенцию о правах человека и являющаяся членом Совета Европы, взяла на себя обязательство уважать принцип презумпции невиновности.

"Содержание под арестом журналистов, членов парламента, правозащитников и ученых, зачастую без предъявления обвинения, за осуществление личного и профессионального права на свободу выражения мнений не соответствует обязательствам Турции", - подчеркнул представитель ЕВС.