В ЕС сомневаются в справедливости суда над представителями оппозиции в Турции

Объявленные 20 февраля в Турции обвинительные заключения в отношении 16 подсудимых, в том числе общественного деятеля Османа Кавалу, поднимают вопросы относительно соответствия турецкой судебной системы международным и европейским стандартам, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Использование протестов 2013 года в парке Гези для применения пожизненного заключения не заслуживает доверия, создает атмосферу страха и препятствует проведению мирных собраний", - сказано в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.
В документе говорится, что систематические задержания с недостаточными доказательствами и уголовное преследование людей, осуществляющих свои основополагающие права на свободу выражения мнений и на собрания, "вызывают серьезные сомнения в отношении того, соблюдает ли судебный процесс в Турции принцип презумпции невиновности и права на справедливый суд".
"Более того, осуждение журналистов газеты Cumhuriyet 18 февраля противоречит принципам свободы выражения мнений и свободы СМИ - краеугольным камням любого демократического общества", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.
В Брюсселе указывают на то, что Турция, подписавшая Европейскую конвенцию о правах человека и являющаяся членом Совета Европы, взяла на себя обязательство уважать принцип презумпции невиновности.
"Содержание под арестом журналистов, членов парламента, правозащитников и ученых, зачастую без предъявления обвинения, за осуществление личного и профессионального права на свободу выражения мнений не соответствует обязательствам Турции", - подчеркнул представитель ЕВС.
Нетаньяху планирует встретиться с Путиным в Москве 27 февраля - посольство Израиля в РФ
Объединение ветеранов Афганистана в Азербайджане получит 1 млн манатов на укрепление МТБ
Президент Азербайджана повысил пенсии семьям воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане
Выходец из Chevron назначен первым замглавы Каспийского трубопроводного консорциума
Безопасность авиаперевозок в мире в 2018г немного снизилась - IATA
Саудовская Аравия в декабре сократила экспорт и добычу нефти - JODI
Автобус столкнулся с легковушкой в Азербайджане, пострадали более 30 человек
Азербайджан в топ-3 лучших стран для экскурсионного отдыха в СНГ
Американский астронавт Кристина Кук обещает устроить сеанс йоги для экипажа МКС
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
Все владельцы карт Банка Республика имеют возможность заработать бонусы
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»