В Вашингтоне рассматривают кандидатуру посла США в Канаде на должность постпреда при ООН - СМИ

Кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт обсуждают в Вашингтоне на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл поддерживает (кандидатуру - ИФ) Крафт на этот пост, и она также располагает поддержкой госсекретаря Майка Помпео и советника президента по нацбезопасности Джона Болтона", - передает агентство со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, ее кандидатуру уже обсуждали с президентом США Дональдом Трампом. Ему сообщили, что К.Крафт была бы наилучшим вариантом среди тех, кого рассматривали на этот пост после Никки Хейли.

Также в Вашингтоне обсуждали кандидатуры посла США в Германии Ричарда Гренелла и политика Джона Джеймса - бывшего кандидата в сенаторы от штата Мичиган.

Изначально в Вашингтоне решили, что претендовать на должность постпреда будет представитель госдепа Хизер Нойерт. Однако ранее в этом месяце стало известно, что она по семейным обстоятельствам решила отказаться от данного предложения.

К.Крафт была членом делегации США в Генассамблее ООН во время президентства Джорджа Буша-младшего. Она также находится в дружеских отношениях с супругой М.Макконнелла - министром транспорта в нынешней администрации Элейн Чао.

Она замужем за бизнесменом Джозефом Крафтом, который занимает должность генерального директора компании Alliance Resource Partners, третьего по величине производителя угля в США. Агентство отмечает, что супруги Крафт являются крупными донорами Республиканской партии США.