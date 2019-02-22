Суд над экс-премьером Киргизии Исаковым может осложнить политическую ситуацию в стране, заявляют в партии Атамбаева

Судебные процессы над обвиняемыми в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека бывшими высокопоставленными чиновниками, входившими в окружение экс-президента, лидера Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Алмазбека Атамбаева, могут привести к осложнению политической ситуации в стране, заявил в пятницу представитель СДПК Темирлан Султанбеков.

"После арестов бывшего премьер-министра, зампредседателя СДПК Сапара Исакова, члена политсовета партии Кубанычбека Кулматова в обществе была одобрительная реакция на действия президента Сооронбая Жээнбекова, который сажает своих, но сейчас идет смена общественного мнения", - сказал Т.Султанбеков на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Общественное мнение склонилось в сторону того, что С.Исаков и К.Кулматов являются политическими заключенными, и их дело приобрело политический характер", - отметил представитель партии.

"В этой связи начало суда может осложнить ситуацию в стране, но мы будем надеяться, что суд будет проходить честно и решения будут справедливыми", - сказал представитель СДПК.

По его словам, "С.Исаков прикрывал ошибки других глав правительства и других членов кабмина, кто на самом деле несет ответственность за модернизацию ТЭЦ, но получил нож в спину".

Принимавшие участие в пресс-конференции, заместители председателя СДПК, депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова заявили о том, что решение о модернизации ТЭЦ на средства китайского кредита в размере $386 млн было правильным, а обвинения в коррупции бывших чиновников "имеют политический контекст".

По их словам, "если говорится об ответственности за принятие решений и модернизации, то, если не уголовную, то моральную ответственность, должны нести председатели профильных комитетов и бывший спикер парламента (Асылбек Жээнбеков, младший брат президента - ИФ), которые поддержали предложенное правительством соглашение с китайской компанией TBEA и в итоге парламент в декабре 2013 года ратифицировал документ".

Уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено в феврале 2018 года после серьезной аварии, в результате которой на несколько суток без теплообеспечения осталась значительная часть киргизской столицы. В рамках данного расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали.

По подозрению в коррупции в июне 2018 года были задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. В рамках данного дела С.Исакову предъявили обвинение в нанесении ущерба в размере $ 111 млн.

Предварительные слушания по делу С.Исакова состоялись на этой неделе. Процесс по существу начнется 27 февраля.

Обвинения по статьям "Коррупция" и "Злоупотребление должностным положением" предъявлены восьми бывшим чиновникам, в числе которых помимо двух бывших премьеров, экс-главы Минэнерго и Минфина Киргизии, бывший руководитель Национального энергохолдинга.