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Социум 22.02.2019 12:04

Население Азербайджана весной достигнет 10 млн человек

Население Азербайджана в ближайшие два месяца достигнет 10 млн человек, считает председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов.

«По предварительным данным, в конце марта – начале апреля население Азербайджана достигнет 10 млн человек», - сказал Т.Будагов журналистам.

По данным Госкомстата, численность населения Азербайджана на начало 2019 года составила 9 млн 981,457 тыс. человек. Плотность населения в Азербайджане составляет 115 человек на квадратный километр. Прирост населения в 2018 году составил 0,8%.

В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности – 47,2%. Мужчины составляют 49,9% населения, женщины - 50,1%.

В минувшем году в республике родились 138,982 тыс. человек, умерло - 57,25 тыс.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, РОСТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]