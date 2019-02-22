Население Азербайджана весной достигнет 10 млн человек

Население Азербайджана в ближайшие два месяца достигнет 10 млн человек, считает председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов.

«По предварительным данным, в конце марта – начале апреля население Азербайджана достигнет 10 млн человек», - сказал Т.Будагов журналистам.

По данным Госкомстата, численность населения Азербайджана на начало 2019 года составила 9 млн 981,457 тыс. человек. Плотность населения в Азербайджане составляет 115 человек на квадратный километр. Прирост населения в 2018 году составил 0,8%.

В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности – 47,2%. Мужчины составляют 49,9% населения, женщины - 50,1%.

В минувшем году в республике родились 138,982 тыс. человек, умерло - 57,25 тыс.

Р.Бабаев