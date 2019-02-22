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Дальнее зарубежье 22.02.2019 13:00

Моравецкий заявил, что не поначалу мог поверить, что глава МИД Израиля обвинил польскую нацию в антисемитизме

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил разочарование словами временного главы МИД Израиля Исраэля Каца, который обвинив поляков в причастности к преступлениям нацистов, пишет газета "Гаарец".

"Я не имею ничего против того, что кто-то говорит о фактах, случившихся во времена жестокой, злейшей, бесчеловечной войны. Были преступники и в моей стране, очевидно, что они были, как и в любой другой (стране - ИФ). Но когда ты пользуешься такими стереотипами, говоря, что все поляки впитали антисемитизм с молоком матери, это совсем недалеко от расизма", - заявил он изданию.

Он отметил, что когда в первый раз услышал заявление И.Каца, то не поверил, что такое мог сказать министр иностранных дел.

"Когда я впервые это услышал, я не поверил. Такие слова могут использовать радикальные экстремисты, но не министр иностранных дел", - заявил польский премьер.

М.Моравецкий отметил, что к подобной риторике И.Кац мог прибегнуть из-за грядущих в Израиле выборов.

"Я понимаю, что в ходе предвыборной кампании некоторые политики стремятся попадать в заголовки (газет - ИФ)", - добавил он.

Премьер Польши напомнил, что тысячи поляков помогали евреям в годы холокоста.

"Шесть тысяч восемьсот поляков признаны Яд Вашем Праведниками народов мира, но число поляков, спасавших евреев выше, потому что многие из них боялись говорить о своей храбрости. У нас общая история. Обе наши нации - жертвы нацистской Германии", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэл Кац заявил, что не намерен приносить извинения за свои заявления в адрес поляков, которых он обвинил в антисемитизме, а также в сотрудничестве с нацистами в ходе Второй мировой войны.

"Я не сожалею ни об одном сказанном слове. Мои родители столкнулись с холокостом, и я, как сын переживших холокост, должен говорить правду. Многие поляки сотрудничали с нацистами во времена холокоста. И до (войны - ИФ), и в ходе Второй мировой войны в Польше существовал антисемитизм", - заявил он в эфире израильского 13-го канала.

В конце прошлой недели М.Моравецкий отменил визит на саммит "Вышеградской группы" в Иерусалиме после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве граждан Польши с нацистами во времена Второй мировой войны.

В ходе конференции в Варшаве Б.Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с немцами" во времена Холокоста, сообщила газета "Джерузалем пост". Позднее в канцелярии премьера пояснили, что речь шла не обо всем народе, а лишь о некоторых поляках.

Тогда М.Моравецкий заявил, что вместо него на саммит отправится министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

В свою очередь Б.Нетаньяху попытался исправить ситуацию, заявив, что "имел в виду поляков, а не граждан Польши и не государство Польша", однако комментарий И.Каца усугубил ситуацию, и после него Варшава приняла решение об отмене участия в саммите польской стороны. Премьер Польши назвал комментарии И.Каца абсолютно неприемлемыми и увидел в них признаки расизма.

В итоге саммит был отменен.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕМЬЕР, ИЗРАИЛЬ, ПОЗИЦИЯ


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