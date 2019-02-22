Моравецкий заявил, что не поначалу мог поверить, что глава МИД Израиля обвинил польскую нацию в антисемитизме

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил разочарование словами временного главы МИД Израиля Исраэля Каца, который обвинив поляков в причастности к преступлениям нацистов, пишет газета "Гаарец".
"Я не имею ничего против того, что кто-то говорит о фактах, случившихся во времена жестокой, злейшей, бесчеловечной войны. Были преступники и в моей стране, очевидно, что они были, как и в любой другой (стране - ИФ). Но когда ты пользуешься такими стереотипами, говоря, что все поляки впитали антисемитизм с молоком матери, это совсем недалеко от расизма", - заявил он изданию.
Он отметил, что когда в первый раз услышал заявление И.Каца, то не поверил, что такое мог сказать министр иностранных дел.
"Когда я впервые это услышал, я не поверил. Такие слова могут использовать радикальные экстремисты, но не министр иностранных дел", - заявил польский премьер.
М.Моравецкий отметил, что к подобной риторике И.Кац мог прибегнуть из-за грядущих в Израиле выборов.
"Я понимаю, что в ходе предвыборной кампании некоторые политики стремятся попадать в заголовки (газет - ИФ)", - добавил он.
Премьер Польши напомнил, что тысячи поляков помогали евреям в годы холокоста.
"Шесть тысяч восемьсот поляков признаны Яд Вашем Праведниками народов мира, но число поляков, спасавших евреев выше, потому что многие из них боялись говорить о своей храбрости. У нас общая история. Обе наши нации - жертвы нацистской Германии", - добавил он.
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэл Кац заявил, что не намерен приносить извинения за свои заявления в адрес поляков, которых он обвинил в антисемитизме, а также в сотрудничестве с нацистами в ходе Второй мировой войны.
"Я не сожалею ни об одном сказанном слове. Мои родители столкнулись с холокостом, и я, как сын переживших холокост, должен говорить правду. Многие поляки сотрудничали с нацистами во времена холокоста. И до (войны - ИФ), и в ходе Второй мировой войны в Польше существовал антисемитизм", - заявил он в эфире израильского 13-го канала.
В конце прошлой недели М.Моравецкий отменил визит на саммит "Вышеградской группы" в Иерусалиме после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве граждан Польши с нацистами во времена Второй мировой войны.
В ходе конференции в Варшаве Б.Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с немцами" во времена Холокоста, сообщила газета "Джерузалем пост". Позднее в канцелярии премьера пояснили, что речь шла не обо всем народе, а лишь о некоторых поляках.
Тогда М.Моравецкий заявил, что вместо него на саммит отправится министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
В свою очередь Б.Нетаньяху попытался исправить ситуацию, заявив, что "имел в виду поляков, а не граждан Польши и не государство Польша", однако комментарий И.Каца усугубил ситуацию, и после него Варшава приняла решение об отмене участия в саммите польской стороны. Премьер Польши назвал комментарии И.Каца абсолютно неприемлемыми и увидел в них признаки расизма.
В итоге саммит был отменен.
I вице-президент Азербайджана встретилась с торговым посланником премьера Великобритании
Азербайджан и ЕС проведут в Брюсселе встречу высокого уровня
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
EA Consulting проведет переоценку основных средств Азерсу, полученных в 2018г
SIF выдал в пятницу предпринимателям на юге Азербайджана льготных кредитов на 1,3 млн манатов
Нефть перешла к росту в пятницу, Brent подорожала до $67,5 за баррель
Более половины пользователей Азербайджана не хотят устанавливать антивирус - Лаборатория Касперского
Правоохранительные органы Азербайджана изъявили более 4 кг героина у жителя Джалилабадского района
Центр Азербайджановедения появится в Каирском университете - НАНА
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
В столице Грузии состоялся первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
Директор музея: Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник нашей гордости
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»