Ким Чен Ын, вероятно, отправится в Ханой на саммит с Трампом на поезде через КНР - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, поедет на саммит с президентом США Дональдом Трампом в Ханое на поезде через территорию КНР, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на анонимный источник.
Такие выводы агентство делает на основании информации о том, что отель на границе Китая и Северной Кореи на ближайшие несколько дней приостановил обслуживание гостей. В нем нельзя забронировать номер на выходные, а всех гостей попросили покинуть отель к утру 23 февраля.
"Насколько мне известно, только гостям из Китая разрешено проживать сегодня вечером в отеле Zhonglian, и даже их попросили покинуть отель к завтрашнему утру", - приводит агентство слова источника.
"В отеле заявляют, что им необходимо проделать ремонтные работы, однако похоже, что это связано с прибывающим поездом Ким Чен Ына", - подчеркнул источник.
Отель Zhonglian находится в приграничном китайском городе Даньдун недалеко от моста Китайско-корейской дружбы, который соединяет КНР и Северную Корею.
В минувший вторник специализирующийся на Северной Корее американский сайт NK News со ссылкой на неназванный источник также сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может добраться до места проведения второго американо-северокорейского саммита в Ханое на поезде.
Ранее в этом месяце северокорейская делегация во главе с руководителем аппарата лидера КНДР Ким Чан Соном, готовящая саммит США-КНДР во Вьетнаме, посетила железнодорожную станцию Лангшон во Вьетнаме вблизи границы с Китаем. После этого в южнокорейских СМИ прошла серия публикаций о том, что Ким Чен Ын собирается добираться во Вьетнам по железной дороге.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.
В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
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