Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в 2018г сократились на 3%, пассажиров – увеличились на 7%

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в 2018 году сократились по сравнению с показателем 2017 года на 2,8% - до 633 млн 608,4 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 179 млн 353,4 тыс. манатов (спад на 12,2%).
Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за 2018 год составили 153 млн 225,4 тыс. манатов (рост на 6,9%).
Ранее сообщалось, что в 2018 году по TRACECA через Азербайджан было перевезено 52 млн 673,9 тыс. тонн грузов, в том числе 9 млн 344,8 тыс. тонн или 17,7% транзитных.
Объем пассажироперевозок по TRACECA в 2018 году составил 350 млн 639,6 тыс.человек.
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
I вице-президент Азербайджана встретилась с торговым посланником премьера Великобритании
Азербайджан и ЕС проведут в Брюсселе встречу высокого уровня
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Более половины пользователей Азербайджана не хотят устанавливать антивирус - Лаборатория Касперского
Правоохранительные органы Азербайджана изъявили более 4 кг героина у жителя Джалилабадского района
Центр Азербайджановедения появится в Каирском университете - НАНА
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Обнаружены новые факты экспорта в страны ЕС непригодного в пищу польского мяса
Путин пожелал Эстонии благополучия и успехов по случаю Дня независимости
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
В столице Грузии состоялся первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
Директор музея: Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник нашей гордости
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»