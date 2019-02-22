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Транспорт и связь 22.02.2019 12:19

Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в 2018г сократились на 3%, пассажиров – увеличились на 7%

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в 2018 году сократились по сравнению с показателем 2017 года на 2,8% - до 633 млн 608,4 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 179 млн 353,4 тыс. манатов (спад на 12,2%).

Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за 2018 год составили 153 млн 225,4 тыс. манатов (рост на 6,9%).

Ранее сообщалось, что в 2018 году по TRACECA через Азербайджан было перевезено 52 млн 673,9 тыс. тонн грузов, в том числе 9 млн 344,8 тыс. тонн или 17,7% транзитных.

Объем пассажироперевозок по TRACECA в 2018 году составил 350 млн 639,6 тыс.человек.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: TRACECA, ПЕРЕВОЗКИ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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