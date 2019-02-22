Индия намерена построить дамбы и перекрыть доступ Пакистана к речной системе Инда

Власти Индии заявили, что намерены прекратить действие договора о совместном пользовании с Пакистаном водами речной системы Инда после недавнего теракта в Кашмире, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
По словам министра транспорта и водных ресурсов Индии Нитина Гадкари, власти страны хотят построить дамбы и остановить обмен водными ресурсами с Пакистаном, направив их на снабжение других индийских штатов.
Такое заявление прозвучало спустя неделю после того, как в Кашмире террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 40 солдат индийской армии.
Ответственность за нападение взяла на себя пакистанская террористическая группировка "Джейш-е-Мухаммед", в то время как в МИД Пакистана заявил о том, что абсурдно связывать эту группировку с Пакистаном.
Договор о водах Инда между Индией и Исламской республикой Пакистан был заключен в 1960 году при посредничестве Всемирного банка. В соответствии с условиями соглашения, Индия получила право пользоваться водами всех восточных рек и их притоков, а Пакистан - право пользования водами западных рек.
Инициатором договора стал Пакистан, власти которого опасались, что Индия могла намеренно перекрыть речной поток, поскольку истоки всех трех рек системы Инда находятся именно на индийской территории.
На протяжении предыдущих конфликтов с Пакистаном Индия ни разу не нарушала Договор о водах Инда. В том случае, если власти Индии пересмотрят соглашение и прекратят обмен водными ресурсами с Пакистаном, это может привести к сильной засухе на пакистанской территории.
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