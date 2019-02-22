Генпрокуратура Белоруссии повторно проверит высказывания главы МВД Шуневича о сексменьшинствах - правозащитники

Генеральная прокуратура Беларуси повторно рассмотрит заявление правозащитников о привлечении к ответственности министра внутренних дел Игоря Шуневича за высказывания о ЛГБТ-сообществе, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"Совет министров сообщил правозащитнику (юристу "Весны" Валентину Стефановичу - ИФ), что его обращение снова направлено в Генеральную прокуратуру для рассмотрения, но уже с "резолюцией заместителя премьер-министра". Таким образом, Генпрокуратура уже второй раз рассмотрит вопрос о привлечении министра внутренних дел к ответственности", - отметили в "Весне".

Как сообщалось, в январе правозащитный центр "Весна" направил заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку по факту высказываний министра внутренних дел И.Шуневича в отношении представителей сексуальных меньшинств.

Заявления были направлены за подписью председателя "Весны" Алеся Беляцкого и юриста Валентина Стефановича. Речь шла об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Белоруссии, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их "дырявыми".

Генеральная прокуратура в своем ответе на заявление правозащитников посчитала, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. В частности, в надзорном ведомстве заявили, что И.Шуневич в интервью высказал "личное мнение по некоторым вопросам".

"В данной статье не используются слова, фразы и словосочетания, использование которых позволило бы утверждать о наличии в них состава какого-либо правонарушения или уголовно наказуемого деяния", - отмечалось в ответе.

В ответе СК на заявление правозащитников было сказано, что "нет объективных данных, указывающих на наличие признаков преступления", а в упомянутых в заявлении информационных ресурсах "формулировок, фраз и (или) выражений, направленных на возбуждение социальной вражды или розни, не выявлено".

После этого правозащитник В.Стефанович обратился с заявлением в Совет министров с просьбой привлечь министра внутренних дел к дисциплинарной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением им законодательных актов республики. В частности, речь идет о "Положении о министре Республики Беларусь", где в п.1 зафиксировано, что одной из основных задач министра является обеспечение в пределах своих полномочий реализации конституционных положений, прав и интересов юридических и физических лиц.