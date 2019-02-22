Генпрокуратура Белоруссии повторно проверит высказывания главы МВД Шуневича о сексменьшинствах - правозащитники

Генеральная прокуратура Беларуси повторно рассмотрит заявление правозащитников о привлечении к ответственности министра внутренних дел Игоря Шуневича за высказывания о ЛГБТ-сообществе, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".
"Совет министров сообщил правозащитнику (юристу "Весны" Валентину Стефановичу - ИФ), что его обращение снова направлено в Генеральную прокуратуру для рассмотрения, но уже с "резолюцией заместителя премьер-министра". Таким образом, Генпрокуратура уже второй раз рассмотрит вопрос о привлечении министра внутренних дел к ответственности", - отметили в "Весне".
Как сообщалось, в январе правозащитный центр "Весна" направил заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку по факту высказываний министра внутренних дел И.Шуневича в отношении представителей сексуальных меньшинств.
Заявления были направлены за подписью председателя "Весны" Алеся Беляцкого и юриста Валентина Стефановича. Речь шла об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Белоруссии, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их "дырявыми".
Генеральная прокуратура в своем ответе на заявление правозащитников посчитала, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. В частности, в надзорном ведомстве заявили, что И.Шуневич в интервью высказал "личное мнение по некоторым вопросам".
"В данной статье не используются слова, фразы и словосочетания, использование которых позволило бы утверждать о наличии в них состава какого-либо правонарушения или уголовно наказуемого деяния", - отмечалось в ответе.
В ответе СК на заявление правозащитников было сказано, что "нет объективных данных, указывающих на наличие признаков преступления", а в упомянутых в заявлении информационных ресурсах "формулировок, фраз и (или) выражений, направленных на возбуждение социальной вражды или розни, не выявлено".
После этого правозащитник В.Стефанович обратился с заявлением в Совет министров с просьбой привлечь министра внутренних дел к дисциплинарной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением им законодательных актов республики. В частности, речь идет о "Положении о министре Республики Беларусь", где в п.1 зафиксировано, что одной из основных задач министра является обеспечение в пределах своих полномочий реализации конституционных положений, прав и интересов юридических и физических лиц.
I вице-президент Азербайджана встретилась с торговым посланником премьера Великобритании
Азербайджан и ЕС проведут в Брюсселе встречу высокого уровня
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
EA Consulting проведет переоценку основных средств Азерсу, полученных в 2018г
SIF выдал в пятницу предпринимателям на юге Азербайджана льготных кредитов на 1,3 млн манатов
Нефть перешла к росту в пятницу, Brent подорожала до $67,5 за баррель
Более половины пользователей Азербайджана не хотят устанавливать антивирус - Лаборатория Касперского
Правоохранительные органы Азербайджана изъявили более 4 кг героина у жителя Джалилабадского района
Центр Азербайджановедения появится в Каирском университете - НАНА
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
В столице Грузии состоялся первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
Директор музея: Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник нашей гордости
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»