ГААД планирует в 2020г начать реконструкцию проспекта Нобеля в Баку

Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) планирует в 2020 году начать реконструкцию проспекта Нобеля в Баку, сообщил председатель ГААД Салех Мамедов.

«У нас существует план, в котором предусмотрена реконструкция проспекта Нобеля и устранение интенсивности на нем. Данные работы запланированы на следующий год», - сказал С. Мамедов журналистам в пятницу.

С.Мамедов также коснулся новой автомобильной дороги от поселка Алят до государственной границы с Ираном, отметив, что с конца 2019 года проезд по данной дороге станет платным. «Уже предприняты необходимые мероприятия по установлению платного проезда. До конца года платный проезд будет распространяться на 172-километровую часть магистрали», - отметил С.Мамедов.

А. Мамедов