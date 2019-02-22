Центр Азербайджановедения появится в Каирском университете - НАНА

Центр Азербайджановедения появится в Каирском университете, говорится в информации на сайте Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

«Договоренность об открытии в ближайшее время Центра Азербайджановедения была достигнута на встрече директора Института истории НАНА, академика Ягуба Махмудова с деканом факультета гуманитарных наук Каирского университета, профессором Ахмадом Аш-Шарбина Ас-Сейдом. Цель открытия центра - более широкое информирование об Азербайджане в Египте», - говорится в сообщении.

Директор Института истории обсудил с египетскими учеными необходимость более глубокого анализа исследователями двух стран общих исторических связей и культурных ценностей.

На встрече было отмечено, что в Каирском университете более 100 студентов изучают азербайджанский язык в качестве иностранного.

Р.Бабаев