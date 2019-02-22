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СНГ 22.02.2019 14:17

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к диалогу с НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности.

"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - сказал А.Лукашенко, выступая в пятницу в Минске в Военной академии.

Главу государства цитирует агентство БелТА.

При этом А.Лукашенко отметил, что "у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]