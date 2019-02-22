Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к диалогу с НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности.
"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - сказал А.Лукашенко, выступая в пятницу в Минске в Военной академии.
Главу государства цитирует агентство БелТА.
При этом А.Лукашенко отметил, что "у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной".
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