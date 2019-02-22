AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие во втором туре тендера, объявленного в связи с обеспечением кассового оборудования TempoCash RSH 2000.



Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.



Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 26 февраля 2019 года.