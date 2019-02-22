Правоохранительные органы Азербайджана изъявили более 4 кг героина у жителя Джалилабадского района

Гражданин Азербайджана осуществил контрабанду из Ирана свыше 6 кг наркотических веществ.

«В результате совместных оперативных действий сотрудниками Джалилабадского РОП и Госпогранслужбы Азербайджана задержан местный житель Г.Ягубов, который осуществил контрабанду через азербайджано-иранскую границу 6 кг наркотических веществ», - говорится в хронике происшествий МВД.

Г.Ягубов спрятал свыше 4 кг героина и 2 кг опиума в селе Ковузбулаг в подсобном хозяйстве своего родственника.

Р.Бабаев