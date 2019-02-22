Адвокат экс-замглавы ФБР Маккейба не исключил начала расследования в отношении своего подзащитного

В отношении бывшего первого заместителя главы ФБР США Эндрю Маккейба все еще могут быть начаты следственные действия в связи с предвзятым отношением к расследованию против Хиллари Клинтон, передает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на заявление его адвоката Майкла Бромвича.
По словам адвоката, он и его подзащитный постоянно взаимодействовали с канцелярией федерального прокурора США, которая занимается делом Э.Маккейба.
"Мы и сейчас продолжаем постоянно с ней взаимодействовать", - отметил М.Бромвич.
В прошлом году главный инспектор министерства юстиции США передал федеральным прокурорам в Вашингтоне документ, содержавший информацию о возможных правонарушениях бывшего первого заместителя главы ФБР Э.Маккейба.
Критике подверглись действия Э.Маккейба в расследовании в отношении Х.Клинтон. В частности, президент Дональд Трамп обвинил сотрудника ФБР в предвзятом отношении к расследованию, так как Х.Клинтон оказывала финансовую поддержку супруге Э.Маккейба, когда та баллотировалась в Сенат США.
Бывший генпрокурор США Джефф Сешнс уволил Э.Маккейба за сутки до его выхода на пенсию в связи с нарушением им конфиденциальности, дачей ложных показаний и утратой доверия.
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