США одобрили создание нового СПГ-терминала впервые за два года

Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) США выдала разрешение на строительство терминала по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) впервые после двухлетнего перерыва, говорится в пресс-релизе FERC.
Одобрение было выдано компании Venture Global LNG Inc. на создание терминала Calcasieu Pass в Луизиане. Стоимость проекта оценивается в $5 млрд, его проектная мощность - 10 млн тонн в год, которую можно увеличить до 12 млн тонн.
Venture Global уже заключила 20-летние контракты с поставщиками газа, включая Royal Dutch Shell и BP, обеспечив на данный момент порядка 80%-ную загрузку будущего терминала, пишет агентство Bloomberg.
Окончательное решение об инвестициях будет принято до конца текущего года.
По данным Bloomberg, в настоящее время в мире одобрения регуляторов ожидают 27 крупных проекта по экспорту СПГ совокупной стоимостью $336 млрд, из них около 15% находятся в США.
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