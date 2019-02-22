США одобрили создание нового СПГ-терминала впервые за два года

Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) США выдала разрешение на строительство терминала по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) впервые после двухлетнего перерыва, говорится в пресс-релизе FERC.

Одобрение было выдано компании Venture Global LNG Inc. на создание терминала Calcasieu Pass в Луизиане. Стоимость проекта оценивается в $5 млрд, его проектная мощность - 10 млн тонн в год, которую можно увеличить до 12 млн тонн.

Venture Global уже заключила 20-летние контракты с поставщиками газа, включая Royal Dutch Shell и BP, обеспечив на данный момент порядка 80%-ную загрузку будущего терминала, пишет агентство Bloomberg.

Окончательное решение об инвестициях будет принято до конца текущего года.

По данным Bloomberg, в настоящее время в мире одобрения регуляторов ожидают 27 крупных проекта по экспорту СПГ совокупной стоимостью $336 млрд, из них около 15% находятся в США.