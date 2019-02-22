В Кремле надеются на действия властей Венесуэлы по предотвращению внутриполитической эскалации

В Кремле рассчитывают, что ситуация в Венесуэле не обострится в связи с ожидаемой поставкой гуманитарной помощи от США и что законные власти страны смогут предотвратить дальнейшую эскалацию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что законные власти Венесуэлы сделают все необходимое для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию внутриполитической напряжённости", - заявил он журналистам.

Так Д.Песков ответил на вопрос журналиста, может ли запланированная на 23 февраля гумпомощь от США стать "кульминацией политического кризиса в стране" и ожидает ли РФ обострения обстановки в Венесуэле в свете этих планов.