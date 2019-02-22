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СНГ 22.02.2019 15:01

В Кремле надеются на действия властей Венесуэлы по предотвращению внутриполитической эскалации

В Кремле рассчитывают, что ситуация в Венесуэле не обострится в связи с ожидаемой поставкой гуманитарной помощи от США и что законные власти страны смогут предотвратить дальнейшую эскалацию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что законные власти Венесуэлы сделают все необходимое для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию внутриполитической напряжённости", - заявил он журналистам.

Так Д.Песков ответил на вопрос журналиста, может ли запланированная на 23 февраля гумпомощь от США стать "кульминацией политического кризиса в стране" и ожидает ли РФ обострения обстановки в Венесуэле в свете этих планов.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ВЕНЕСУЭЛА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]