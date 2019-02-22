Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия всегда будут вместе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил курс страны на союз с Россией, сколько бы стороны "ни ругались, ни спорили".

"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - сказал А.Лукашенко на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии в пятницу, которого цитирует госагентство БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам. Но вскоре эти вопросы были решены.

"Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию", - сказал А.Лукашенко.