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СНГ 22.02.2019 15:16

Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия всегда будут вместе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил курс страны на союз с Россией, сколько бы стороны "ни ругались, ни спорили".

"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - сказал А.Лукашенко на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии в пятницу, которого цитирует госагентство БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам. Но вскоре эти вопросы были решены.

"Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию", - сказал А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОЮЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]