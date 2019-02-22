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Дальнее зарубежье 22.02.2019 15:33

ЕС рассчитывает договориться с США о торговле до конца 2019г, ожидает переговоров в марте

Трансатлантическое торговое соглашение между Евросоюзом и США может быть заключено до конца 2019 года, считает член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрём.

"Думаю, можно завершить этот процесс в течение нынешнего срока полномочий", - заявила она журналистам в пятницу в Бухаресте, где проходит совещание министров торговли ЕС.

Как пишет агентство Bloomberg, С.Мальмстрём подчеркнула, что ЕС готов работать над согласованием документов быстрыми темпами. "Мы ничего не затягиваем", - сказала она.

Одна из самых острых тем в отношениях Брюсселя и Вашингтона сейчас - пошлины на ввозимые в США автомобили и автокомпоненты, которыми американский президент Дональд Трамп грозит с июня прошлого года. По оценкам Еврокомиссии, из-за таких пошлин средняя цена европейских автомобилей, импортируемых в США, увеличится на 10 тыс. евро.

В 2017 году страны ЕС поставили в США автомобили и автокомпоненты на 58 млрд евро.

В июле были достигнуты договоренности о подготовке нового торгового соглашения США и ЕС. В январе Еврокомиссия утвердила проекты двух директив, касающихся отношений с США: об оценке соответствия продукции и об устранении таможенных пошлин на промышленную продукцию.

"Важно, чтобы мы все договорились о снижении пошлин на международном уровне, а не об их повышении", - заявил журналистам министр экономики Германии Петер Альтмайер, также находящийся с визитом в Бухаресте. В случае если США поднимут пошлины на автомобили или введут новые, Германия потеряет больше всех европейских государств.

Как заявила в пятницу министр торговли Швеции Анн Линде, ее страна при таком сценарии потеряет до 4 тыс. рабочих мест в автопроме.

Министр экономики Австрии Маргарете Шрамбёк отметила, что трудно прогнозировать, какое решение в итоге примет Д.Трамп, но призвала страны ЕС сохранять сплоченность, независимо от позиции США.

Пошлины на торговлю промышленными товарами уже невысоки: в среднем 4,2% для товаров, ввозимых в страны ЕС, и 3,1% для импорта в США. Но взаимный отказ от них, по оценкам Еврокомиссии, повысит экспорт США в ЕС на 13%, а поставки в обратную сторону - на 10%.

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Тэги: ЕВРОПА, США, ТОРГОВЛЯ, ПОТЕНЦИАЛ


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