Минэнерго Белоруссии надеется подписать с РФ документ о цене на газ до 1 июля

Министерство энергетики Белоруссии рассчитывает на подписание до 1 июля документа о цене на российский газ с 2020г, заявил журналистам его руководитель Виктор Каранкевич.

"Переговоры ведутся на уровне профильных министерств и вице-премьеров. В соответствии с подписанными договорами срок определен: такой документ (по цене на газ для Белоруссии с 2020 года - ИФ) должен быть разработан и подписан до 1 июля 2019 года. Сроки определены, и мы должны принять исчерпывающие меры по выполнению этой работы в установленный срок", - сказал министр, которого цитирует в пятницу госагентство БелТА.

По словам главы Минэнерго, дата ближайшей встречи по газовому вопросу не определена. "Пока сориентировать по дате не могу, но эта работа будет активизирована с марта", - сообщил министр.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, стороны должны согласовать цену на российский газ для Белоруссии в 2020-2024 гг. до 1 июля 2019 года. Белорусская сторона при обсуждении этого вопроса выступает за создание равных условий для субъектов хозяйствования двух стран.

Цена газа для Белоруссии в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб.м.