Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.927 RUR   0.0259 GBR   2.2148 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Фев 25 Фев

ТЭК 22.02.2019 14:10

Минэнерго Белоруссии надеется подписать с РФ документ о цене на газ до 1 июля

Министерство энергетики Белоруссии рассчитывает на подписание до 1 июля документа о цене на российский газ с 2020г, заявил журналистам его руководитель Виктор Каранкевич.

"Переговоры ведутся на уровне профильных министерств и вице-премьеров. В соответствии с подписанными договорами срок определен: такой документ (по цене на газ для Белоруссии с 2020 года - ИФ) должен быть разработан и подписан до 1 июля 2019 года. Сроки определены, и мы должны принять исчерпывающие меры по выполнению этой работы в установленный срок", - сказал министр, которого цитирует в пятницу госагентство БелТА.

По словам главы Минэнерго, дата ближайшей встречи по газовому вопросу не определена. "Пока сориентировать по дате не могу, но эта работа будет активизирована с марта", - сообщил министр.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, стороны должны согласовать цену на российский газ для Белоруссии в 2020-2024 гг. до 1 июля 2019 года. Белорусская сторона при обсуждении этого вопроса выступает за создание равных условий для субъектов хозяйствования двух стран.

Цена газа для Белоруссии в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб.м.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


Похожие новости


Лукашенко решил открыть в Белоруссии технопарк по образцу российского "Сириуса" Лукашенко: у нас нет проблем с суверенитетом Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи Запад хочет "оторвать" Белоруссию от России, считает посол РФ в Минске Лукашенко и Путин на встрече в Сочи рассмотрят все проблемные вопросы двусторонних отношений - посол РФ в Минске Лукашенко договорился с Путиным о встрече в ближайшее время - пресс-служба президента Белоруссии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]