ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе.

Средства на строительство автодороги Гилязи-Хызы (28 км)-Тыхлы будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде