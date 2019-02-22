ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе.
Средства на строительство автодороги Гилязи-Хызы (28 км)-Тыхлы будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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