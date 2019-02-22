В последнем оплоте ИГ в Сирии остаются 2 тыс. мирных жителей и 1 тыс. террористов - ополченцы

Около 1 тыс. террористов обороняют последний оплот ИГ в Сирии - населенный пункт Багуз, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на одного из командиров ополчения Сирийских демократических сил Аднана Африна.

По его словам, также в Багузе остаются порядка 2 тыс. мирных жителей, причем часть из них, как ожидается, позже в пятницу может быть эвакуирована из города.

Днем ранее ЭФЭ сообщало со ссылкой на другие источники, что в Багузе остаются лишь около 260 сторонников ИГ.

Ранее сообщалось, что Сирийские демократические силы временят со штурмом Багуза, чтобы дать возможность населению покинуть этот небольшой город. В то же время, поступают сообщения о том, что террористы могут использовать часть людей в качестве живых щитов.

Пограничный город Багуз полностью блокирован - как со стороны Сирии, так и с иракской стороны.