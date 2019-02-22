Венесуэле грозят эпидемии инфекционных заболеваний из-за проблем с системой здравоохранения - исследование

Эксперты предупреждают, что ухудшение системы здравоохранения в Венесуэле может привести к быстрому распространению по Латинской Америке опасных инфекций, сообщает в пятницу британская газета The Guardian.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Lancet Infectious Diseases. Речь, в частности, идет о таких инфекционных заболеваниях, как малярия и лихорадка денге.
"Венесуэла ранее была лидером в сфере контроля над распространением малярии, но из-за развала системы здравоохранения произошел массовый отток из страны квалифицированных медиков", - говорится в исследовании.
Эксперты также отмечают, что в настоящий момент присутствует повышенный риск новой эпидемии малярии и лихорадки денге, которые могут распространиться не только в самой Венесуэле, но и в соседних Колумбии и Бразилии, а затем - и по всему региону.
"На основе собранных нами данных мы настоятельно призываем власти в стране (Венесуэле - ИФ) и во всем регионе принять незамедлительные меры для борьбы с эпидемиями и предотвращением распространения заболеваний за пределы венесуэльских границ", - заявил автор исследования, доктор Мартин Левелин.
По его словам, официальные цифры, показывающие динамику распространения опасных заболеваний, могут быть занижены, поскольку правительство Венесуэлы закрыло учреждение, ответственное за сбор данных для Всемирной организации здравоохранения.
"Венесуэльским работникам клиник, участвовавшим в этом исследовании, также угрожали тюрьмой, в то время как лаборатории грабили бандформирования; были извлечены жесткие диски из компьютеров, разбиты микроскопы и другое медицинское оборудование", - сказал он.
Заболеваемость малярией увеличилась в Венесуэле на 359% с 2010 по 2015 годы. Причинами такой опасной тенденции стало снижение борьбы с комарами, которые переносят малярию, нехватка препаратов против этой болезни и отток медицинских работников из страны.
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